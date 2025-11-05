Маск: Искусственный интеллект заменит смартфоны в ближайшее время

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что через пять лет смартфоны исчезнут, на их место придут устройства на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он рассказал на шоу телеведущего Джо Рогана.
По словам Маска, в ближайшее время привычные телефоны и операционные системы устареют. Их заменят гаджеты, управляемые голосом и визуальными командами через нейросети.
— То, что мы сейчас называем телефоном, на самом деле будет узлом на границе для видеоанализа с помощью ИИ с радиомодулями для связи. Но по сути у вас будет ИИ на сервере, который будет взаимодействовать с ИИ на вашем устройстве, — сообщил бизнесмен.
Он также отметил, что будущее за интерфейсами без экранов, где взаимодействие с техникой будет происходить через речь, взгляд и нейросигналы. Соответствующую концепцию он развивает в проекте нейроинтерфейсов Neuralink.
Ранее Маск заявил, что планомерное развитие искусственного интеллекта в будущем повлияет на рынок труда, из-за чего роботы займут рабочие места людей. По его словам, в будущем работа станет необязательной.