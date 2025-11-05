«Минскэнерго» предупредило минчан про зеленый цвет горячей воды из-под крана. Подробности рассказали в пресс-службе организации.
«Если вы заметите, что вода в кране изменила цвет и стала зеленоватой, не стоит паниковать — все под контролем!» — сказано в сообщении.
В период с 11 ноября 2025 года и до конца отопительного сезона в воду добавят специальный краситель — флуоресцеин. Это коснется жителей четырех районов: Первомайского, Советского, Заводского, Ленинского. В «Минскэнерго» пояснили: окраска воды применяется для оперативного обнаружения утечек, несанкционированного использования теплоносителя, проверки герметичности водонагревателей.
В пресс-службе подчеркнули, что флуоресцеин безопасен для здоровья человека, он разрешен к применению Санэпиднадзором. Минчанам, в случае обнаружения окрашенной горячей воды, рекомендуют звонить по телефона 298−27−47; 298−27−27; 298−27−37. Подробный список адресов, где вода может изменить цвет, указан здесь.
