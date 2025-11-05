Ричмонд
«Минскэнерго» предупредило минчан про зеленый цвет горячей воды из-под крана

Горячая вода может окраситься в зеленый цвет у некоторых минчан.

Источник: Комсомольская правда

«Минскэнерго» предупредило минчан про зеленый цвет горячей воды из-под крана. Подробности рассказали в пресс-службе организации.

«Если вы заметите, что вода в кране изменила цвет и стала зеленоватой, не стоит паниковать — все под контролем!» — сказано в сообщении.

В период с 11 ноября 2025 года и до конца отопительного сезона в воду добавят специальный краситель — флуоресцеин. Это коснется жителей четырех районов: Первомайского, Советского, Заводского, Ленинского. В «Минскэнерго» пояснили: окраска воды применяется для оперативного обнаружения утечек, несанкционированного использования теплоносителя, проверки герметичности водонагревателей.

В пресс-службе подчеркнули, что флуоресцеин безопасен для здоровья человека, он разрешен к применению Санэпиднадзором. Минчанам, в случае обнаружения окрашенной горячей воды, рекомендуют звонить по телефона 298−27−47; 298−27−27; 298−27−37. Подробный список адресов, где вода может изменить цвет, указан здесь.

