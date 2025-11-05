В аэропорту ХМАО уничтожили несколько партий нелегальных фруктов, орехов и риса

«За вторую половину октября 2025 года при проведении карантинного фитосанитарного контроля в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту Сургута выявлено и не допущено к ввозу восемь партий растительной продукции, перемещаемой пассажирами международных рейсов с нарушением карантинных фитосанитарных мер. Вопреки действующим ограничениям иностранные граждане провозили в багаже и ручной клади более 35 кг подкарантинной продукции: сухофрукты, фрукты, орехи, рис», — рассказали в пресс-службе ведомства.