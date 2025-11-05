Картофель стремительно дорожает: почем клубни в Курганской области

После завершения уборочной кампании жители Кургана столкнулись с заметным разбросом цен на картофель — от 23 до 84 рублей за килограмм в зависимости от места покупки и сорта. Аналитики отмечают продолжающийся рост стоимости овоща на региональном рынке, который начался в конце сентября после кратковременного снижения. URA.RU узнало актуальные цены у разных продавцов региона.