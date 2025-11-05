Паслер побывал на строительстве самой длинной BMX-трассы в Свердловской области. Видео

В ходе осмотра площадки губернатор также посмотрел, как молодые спортсмены выполняют на треке различные трюки. Как отметил в своих соцсетях Паслер, строительство рейс‑трека почти завершено, осталось смонтировать трибуны для зрителей на 480 мест. По его словам, при наличии такой базы данный вид спорта станет еще популярнее у молодежи, полюбившей занятия на BMX-велосипедах за возможность выполнения трюков, скорость и экстрим.