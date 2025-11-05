В Перми коммунальные службы борются с последствиями мощного снегопада. Фото, видео

Там, где тротуары и пешеходные дорожки подмела техника, спустя некоторое время снова снег Трактор тщательно чистит тротуар на шоссе Космонавтов Тротуары запорошило снегом На дорогах образовались снежно-грязевые лужи Парковочные карманы в центре города тоже почищены отснега Убранный снег вывозится на полигон Ну улицах после прохода коммунальной техники образовались небольшие снежные кучи Первый сильный снегопад стал настоящим испытанием для пешеходов Рабочие дорожной эксплуатационной службы расчищают тротуары Снегоуборочная техника в Индустриальном районе Перми чистит тротуары от снега Выпавший снег тает, превращаясь в большие лужи Голуби у Центрального рынка созерцают осеннюю красоту По прогнозу синоптиков, в ближайшее время в краевой столице потеплеет На шоссе Космонавтов тоже работает техника С утра 5 ноября в Перми пошел сильный снег Красота — повсюду.