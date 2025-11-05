В Перми коммунальные службы борются с последствиями мощного снегопада. Фото, видео

Снегоуборочная техника работает с самого утра.
В Перми коммунальная техника борется с последствиями сильного снегопада, обрушившегося на город. С самого утра, 5 ноября, на улицах города работает техника, сотрудники эксплуатационной службы расчищают от снега остановки общественного транспорта, тротуары. В этом убедился корреспондент агентства, прогулявшийся по улицам краевой столицы.
«Коммунальная техника работает на улицах с самого утра. Снегоуборщики замечены на улицах Куйбышева, Карпинского, Мира, шоссе Космонавтов, и многих других: подметают проезжую часть, тротуары. Рабочие убирают снег там, где не может пройти техника», — отметил корреспондент URA.RU.
URA.RU рассказывало, что в Перми прошел мощный снегопад, снежный покров достиг 10 сантиметров. Сегодня нем 5 ноября на территории региона прогнозируется незначительное потепление, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха составит от 0 до плюс 3 градусов Цельсия.
Там, где тротуары и пешеходные дорожки подмела техника, спустя некоторое время снова снег Трактор тщательно чистит тротуар на шоссе Космонавтов Тротуары запорошило снегом На дорогах образовались снежно-грязевые лужи Парковочные карманы в центре города тоже почищены отснега Убранный снег вывозится на полигон Ну улицах после прохода коммунальной техники образовались небольшие снежные кучи Первый сильный снегопад стал настоящим испытанием для пешеходов Рабочие дорожной эксплуатационной службы расчищают тротуары Снегоуборочная техника в Индустриальном районе Перми чистит тротуары от снега Выпавший снег тает, превращаясь в большие лужи Голуби у Центрального рынка созерцают осеннюю красоту По прогнозу синоптиков, в ближайшее время в краевой столице потеплеет На шоссе Космонавтов тоже работает техника С утра 5 ноября в Перми пошел сильный снег Красота — повсюду.