«С потёртостями и ржавчиной»: как выглядит променад в Светлогорске перед ремонтом

До конца 2025 года в Светлогорске должны отремонтировать променад от солнечных часов до улицы Балтийской. Работы выполнит ООО «Термопласткопозит». По контракту организация получит 14,3 миллиона рублей.
Подрядчику предстоит отремонтировать, обновить и покрасить 7860 квадратных метров бетонных и 1723 квадратных метров деревянных ограждений. Работы выполнят на всём протяжении променада.
Новый променад в Светлогорске открыли 1 мая 2019 года. Работы выполнила компания «Геоизол» за 1,35 млрд рублей.
Ранее глава администрации Светлогорска Владимир Бондаренко рассказывал, что за время эксплуатации конструктив сооружения получил «определённый износ». На деревянных перилах можно увидеть сгнившие части, от бетонного ограждения отваливаются куски штукатурки. Также много элементов с ржавчиной, потёртостями и разводами.