В Севастополе отремонтировали 25 дорог к образовательным учреждениям

Ремонт 25 дорог, ведущих к образовательным учреждениям, провели в Севастополе в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в «Севастопольском автодоре».
«Обновление подъездных дорог к школам и детским садам — это вклад в безопасность детей и удобство жителей. Мы последовательно улучшаем дорожную сеть у социальных объектов, чтобы сделать Севастополь комфортнее и безопаснее», — отметил заместитель директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Александр Ширяев.
Например, специалисты обновили дорогу на улице Тополиной в селе Орлином, где находится школа № 47. Там заменили асфальт и отремонтировали тротуар. А в поселке Кача привели в порядок проезд между улицами Полины Осипенко и Покрышкина, по которому местные жители добираются до школы № 13.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.