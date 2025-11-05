В Волжском простятся с бывшим вице-мэром Геннадием Филимоновым

В Волжском Волгоградской области в среду, 5 ноября, жители города соберутся на прощание с Геннадием Филимоновым. Кто-то помнит его как вице-мэра Волжского, кто-то знал его как помощника губернатора региона, кому-то он помог, возглавив Фонд защиты прав обманутых вкладчиков. Геннадий Филимонов был и атаманом волжских казаков, и главой местного совета ветеранов. Сегодня с почетным жителем Волжского простятся в храме Серафима Саровского.
Как сообщает телеграм-канал «Ритуальный патруль», похороны пройдут на Старом городском кладбище Волжского.
— Его биография — это история нашей страны в лицах. Уроженец Новоаннинского района, он начал трудовой путь слесарем и токарем и дошёл до руководящих должностей, — рассказали авторы «Ритуального патруля».
Известно, что переехав в Волжский в 1964 году, Геннадий Филимонов пошел работать на завод. Аппаратчик поднялся до поста замначальника цеха. Потом перешел на работу в мэрию.
Умер Геннадий Филимонов на 86-м году жизни.