В Волжском простятся с бывшим вице-мэром Геннадием Филимоновым

Почетного гражданина города похоронят на Старом кладбище Волжского.

Источник: Комсомольская правда

В Волжском Волгоградской области в среду, 5 ноября, жители города соберутся на прощание с Геннадием Филимоновым. Кто-то помнит его как вице-мэра Волжского, кто-то знал его как помощника губернатора региона, кому-то он помог, возглавив Фонд защиты прав обманутых вкладчиков. Геннадий Филимонов был и атаманом волжских казаков, и главой местного совета ветеранов. Сегодня с почетным жителем Волжского простятся в храме Серафима Саровского.

Как сообщает телеграм-канал «Ритуальный патруль», похороны пройдут на Старом городском кладбище Волжского.

— Его биография — это история нашей страны в лицах. Уроженец Новоаннинского района, он начал трудовой путь слесарем и токарем и дошёл до руководящих должностей, — рассказали авторы «Ритуального патруля».

Известно, что переехав в Волжский в 1964 году, Геннадий Филимонов пошел работать на завод. Аппаратчик поднялся до поста замначальника цеха. Потом перешел на работу в мэрию.

Умер Геннадий Филимонов на 86-м году жизни.