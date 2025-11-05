В Волжском простятся с бывшим вице-мэром Геннадием Филимоновым

В Волжском Волгоградской области в среду, 5 ноября, жители города соберутся на прощание с Геннадием Филимоновым. Кто-то помнит его как вице-мэра Волжского, кто-то знал его как помощника губернатора региона, кому-то он помог, возглавив Фонд защиты прав обманутых вкладчиков. Геннадий Филимонов был и атаманом волжских казаков, и главой местного совета ветеранов. Сегодня с почетным жителем Волжского простятся в храме Серафима Саровского.