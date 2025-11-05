Новый сквер откроют в Мацесте в Сочи до конца 2025 года. Ход работ проверил глава города Андрей Прошунин.
Территорию для благоустройства выбрали голосованием по проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы проводят по улице Чекменева, где расположен Поклонный Крест. Сам участок находится в границах зоны объекта культурного наследия «Здание водолечебницы № 4».
Специалисты проводили государственную историко-культурную экспертизу, чтобы оценить возможность благоустройства. По проекту было получено положительное заключение.
В ближайшее время в сквере смонтируют энергосберегающую систему освещения, приведут в порядок зону для тихого отдыха и детскую площадку.
«Особое внимание уделили озеленению. Такие уголки для семейного отдыха должны появляться в каждом микрорайоне Сочи. Планомерно работаем над этим, используя механизмы не только муниципальных, но и краевых и федеральных программ», — написал Андрей Прошунин в своем telegram-канале.