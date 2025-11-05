Новый сквер откроют в Мацесте в Сочи до конца 2025 года

«Особое внимание уделили озеленению. Такие уголки для семейного отдыха должны появляться в каждом микрорайоне Сочи. Планомерно работаем над этим, используя механизмы не только муниципальных, но и краевых и федеральных программ», — написал Андрей Прошунин в своем telegram-канале.