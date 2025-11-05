В ФССП рассказали, как исключают должников из реестра алиментщиков

Аристов отметил, что процесс взыскания алиментов осуществляется в непрерывном режиме, а количество должников в реестре меняется ежедневно — одни граждане исключаются в связи с полным погашением задолженности, а другие включаются в связи с объявлением их в розыск, привлечением к административной, уголовной ответственности.