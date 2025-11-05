Ричмонд
В ФССП рассказали, как исключают должников из реестра алиментщиков

Аристов: исключение из реестра алиментщиков возможно в случае погашения долга.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Для исключения должника из реестра алиментщиков необходимо полное погашение задолженности, заявил в интервью РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.

«Исключение должников из реестра возможно в случаях полного погашения задолженности по алиментам. За время существования реестра такие случаи безусловно были», — сказал он.

Аристов отметил, что процесс взыскания алиментов осуществляется в непрерывном режиме, а количество должников в реестре меняется ежедневно — одни граждане исключаются в связи с полным погашением задолженности, а другие включаются в связи с объявлением их в розыск, привлечением к административной, уголовной ответственности.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.