В ФССП рассказали, как исключают должников из реестра алиментщиков

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Для исключения должника из реестра алиментщиков необходимо полное погашение задолженности, заявил в интервью РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
«Исключение должников из реестра возможно в случаях полного погашения задолженности по алиментам. За время существования реестра такие случаи безусловно были», — сказал он.
Аристов отметил, что процесс взыскания алиментов осуществляется в непрерывном режиме, а количество должников в реестре меняется ежедневно — одни граждане исключаются в связи с полным погашением задолженности, а другие включаются в связи с объявлением их в розыск, привлечением к административной, уголовной ответственности.
