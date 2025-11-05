Военные разведчики проводят дерзкие рейды в тылу врага, заявил Путин

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Владимир Путин направил поздравительную телеграмму военным разведчикам, в которой отметил их профессионализм при выполнении задач спецоперации.
«Вы действуете на опасных и трудных участках, сражаетесь на линии боевого соприкосновения, вскрываете планы противника, проводите дерзкие рейды в его тылу и всегда демонстрируете высокий профессионализм, хладнокровие и мужество», — говорится в послании.
Сегодня в России отмечают профессиональный военный праздник — День военного разведчика. Он учрежден приказом министра обороны от 12 октября 2000 года, а указом президента от 31 мая 2006 года включен в перечень официальных государственных праздников и отмечается ежегодно в день образования Главного разведывательного управления.