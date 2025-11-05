Военные разведчики проводят дерзкие рейды в тылу врага, заявил Путин

Сегодня в России отмечают профессиональный военный праздник — День военного разведчика. Он учрежден приказом министра обороны от 12 октября 2000 года, а указом президента от 31 мая 2006 года включен в перечень официальных государственных праздников и отмечается ежегодно в день образования Главного разведывательного управления.