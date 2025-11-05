В Иркутском районе агрессивные собаки нападают на животных и пугают людей. В социальных сетях жители садоводства «Зеленый сад» опубликовали видео, на котором три пса загрызают собаку на цепи.
Правоохранители оперативно отреагировали на этот инцидент. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР по Иркутской области, по данному факту организована проверка.
— Полицейские зарегистрировали инцидент и выехали место. Также в СНТ направлены специализированные службы по отлову собак, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Оперативники опросят очевидцев и установят все обстоятельства нападения злых животных.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что семь человек погибли на дорогах Иркутской области за неделю.