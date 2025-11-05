Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутском районе агрессивные собаки нападают на животных и пугают людей

В СНТ «Зеленый сад» направлены специализированные службы по отлову собак.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском районе агрессивные собаки нападают на животных и пугают людей. В социальных сетях жители садоводства «Зеленый сад» опубликовали видео, на котором три пса загрызают собаку на цепи.

Правоохранители оперативно отреагировали на этот инцидент. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР по Иркутской области, по данному факту организована проверка.

— Полицейские зарегистрировали инцидент и выехали место. Также в СНТ направлены специализированные службы по отлову собак, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Оперативники опросят очевидцев и установят все обстоятельства нападения злых животных.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что семь человек погибли на дорогах Иркутской области за неделю.