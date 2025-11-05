В Новочеркасске из-за дефекта теплотрассы без отопления остались 46 многоэтажек

Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
В связи с обнаружением дефекта теплотрассы в районе микрорайоне Молодежном в Новочеркасске прекращено теплоснабжение 46 многоквартирных домов.
Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Ориентировочный срок восстановления теплоснабжения — до 20:00 5 ноября.
Устранением дефекта занимается ООО «Сириус».