В Новочеркасске из-за дефекта теплотрассы без отопления остались 46 многоэтажек

В связи с обнаружением дефекта теплотрассы в районе микрорайоне Молодежном в Новочеркасске прекращено теплоснабжение 46 многоквартирных домов.

Источник: AP 2024

Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Ориентировочный срок восстановления теплоснабжения — до 20:00 5 ноября.

Устранением дефекта занимается ООО «Сириус».