Лукашенко назвал истинным профессионалом умершего телеведущего Юрия Николаева

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 ноября направил соболезнования родным и близким в связи со смертью народного артиста России Юрия Николаева, который начинал свою кинокарьеру в Беларуси (подробнее мы писали здесь), назвав его истинным профессионалом. Об этом сообщает пресс-служба президента.