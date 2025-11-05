Лукашенко назвал истинным профессионалом умершего телеведущего Юрия Николаева

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 ноября направил соболезнования родным и близким в связи со смертью народного артиста России Юрия Николаева, который начинал свою кинокарьеру в Беларуси (подробнее мы писали здесь), назвав его истинным профессионалом. Об этом сообщает пресс-служба президента.
— Ушел из жизни истинный профессионал своего дела и исключительно талантливый телеведущий и актер, — подчеркнул президент Беларуси.
Александр Лукашенко добавил, что уникальное творчество, неиссякаемая энергия неизменно восхищали, а также дарили радость миллионам зрителей. По его словам, в Беларуси Юрия Николаева ценили и уважали за высокое мастерство, преданное служение искусству.
