Лукашенко назвал истинным профессионалом умершего телеведущего Юрия Николаева

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Николаева, начинавшего кинокарьеру в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 ноября направил соболезнования родным и близким в связи со смертью народного артиста России Юрия Николаева, который начинал свою кинокарьеру в Беларуси (подробнее мы писали здесь), назвав его истинным профессионалом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

— Ушел из жизни истинный профессионал своего дела и исключительно талантливый телеведущий и актер, — подчеркнул президент Беларуси.

Александр Лукашенко добавил, что уникальное творчество, неиссякаемая энергия неизменно восхищали, а также дарили радость миллионам зрителей. По его словам, в Беларуси Юрия Николаева ценили и уважали за высокое мастерство, преданное служение искусству.

Тем временем мы собрали, что происходило за кадром снимавшегося в Минске сериала «Каменская», которому исполнилось 25 лет: Яковлевой дважды вернули угнанные авто, а Нагиев и Гармаш разыграли минчанку.

А еще мы узнали, чем закончился спор между братьями-белорусами Дмитрием и Георгием Колдунами и Сосо Павлиашвили на шоу «Две звезды. Семейный подряд»: «Вы вообще кто? Не перебивай дядю!».

