Путин поприветствовал участников форума «Россия — спортивная держава»

Форум проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов XIII Международного спортивного форума, который проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.

Он подчеркнул, что спорт стал важной частью жизни более 80 миллионов россиян, и призвал продолжать развивать современную спортивную инфраструктуру, особенно для молодежи, а также расширять возможности для людей с ограниченными возможностями.

Глава государства отметил, что форум объединяет ведущих специалистов, тренеров, атлетов и представителей спортивных организаций, создавая площадку для обмена опытом и обсуждения актуальных задач. В этом году ключевое внимание уделено развитию массового и детско-юношеского спорта, где Россия готова делиться наработанными практиками с партнерами.

Российский лидер выразил уверенность, что предложенные инициативы будут реализованы и внесут вклад в развитие спорта как в стране, так и за ее пределами.