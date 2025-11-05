Путин поприветствовал участников форума «Россия — спортивная держава»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов XIII Международного спортивного форума, который проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.
Он подчеркнул, что спорт стал важной частью жизни более 80 миллионов россиян, и призвал продолжать развивать современную спортивную инфраструктуру, особенно для молодежи, а также расширять возможности для людей с ограниченными возможностями.
Глава государства отметил, что форум объединяет ведущих специалистов, тренеров, атлетов и представителей спортивных организаций, создавая площадку для обмена опытом и обсуждения актуальных задач. В этом году ключевое внимание уделено развитию массового и детско-юношеского спорта, где Россия готова делиться наработанными практиками с партнерами.
Российский лидер выразил уверенность, что предложенные инициативы будут реализованы и внесут вклад в развитие спорта как в стране, так и за ее пределами.