В Омске закрывается магазин в ЖК «Серебряный берег»

В Омске эта торговая точка работала более трех лет.

Источник: Комсомольская правда

В Омске продолжают закрываться точки розничной торговли одеждой. Это прежде всего касается небольших магазинов и местных сетей.

Новым примером такого закрытия стал магазин Corner в микрорайоне «Серебряный берег». Он торговал мультибрендовой одеждой отечественных марок.

«К сожалению, вынуждены сообщить, что Corner заканчивает свою работу 7.11», — написал магазин в своих аккаунтах в соцсетях.

Причину закрытия торговая точка не назвала. Она работала в Омске больше трех лет.

Ранее в Омске закрылись сеть шоурумов одежды Mix Brend и магазин Shop Top.

До того «КП Омск» писала, что в Омске закрылся гастробар Scat.