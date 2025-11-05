В Омске закрывается магазин в ЖК «Серебряный берег»

В Омске продолжают закрываться точки розничной торговли одеждой. Это прежде всего касается небольших магазинов и местных сетей.
Новым примером такого закрытия стал магазин Corner в микрорайоне «Серебряный берег». Он торговал мультибрендовой одеждой отечественных марок.
«К сожалению, вынуждены сообщить, что Corner заканчивает свою работу 7.11», — написал магазин в своих аккаунтах в соцсетях.
Причину закрытия торговая точка не назвала. Она работала в Омске больше трех лет.
Ранее в Омске закрылись сеть шоурумов одежды Mix Brend и магазин Shop Top.
До того «КП Омск» писала, что в Омске закрылся гастробар Scat.