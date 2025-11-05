Новые правила для водителей введут на Привокзальной площади Ростова

С 8 ноября 2025 года на Привокзальной площади в Ростове-на-Дону введут новые правила для транспорта. Об этом информирует городской департамент автодорог.
Уточняется, что с изменением схемы дорожного движения будет запрещена остановка и стоянка машин на восточной стороне проезда, вдоль Привокзальной, 2/1. В указанном районе установят таблички, предупреждающие о возможной эвакуации. Новая мера должна улучшить пропускную способность улицы.
Добавим, также с 9 ноября 2025 года на проспекте Сиверса, вдоль строения № 12 В, планируют запретить остановку транспорта.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.