Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые правила для водителей введут на Привокзальной площади Ростова

Водителей предупредили о запрете стоянки в районе Привокзальной площади в Ростове.

Источник: Без источника

С 8 ноября 2025 года на Привокзальной площади в Ростове-на-Дону введут новые правила для транспорта. Об этом информирует городской департамент автодорог.

Уточняется, что с изменением схемы дорожного движения будет запрещена остановка и стоянка машин на восточной стороне проезда, вдоль Привокзальной, 2/1. В указанном районе установят таблички, предупреждающие о возможной эвакуации. Новая мера должна улучшить пропускную способность улицы.

Добавим, также с 9 ноября 2025 года на проспекте Сиверса, вдоль строения № 12 В, планируют запретить остановку транспорта.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.