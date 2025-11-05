В башкирском селе Подгорном открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построили в селе Подгорном Республики Башкортостан при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в минздраве региона.
В ФАПе есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. Для удобства пожилых и маломобильных жителей на входе установили пандус.
«В ФАПе первичную медицинскую помощь будут получать жители села Подгорного, а это более 300 человек. Созданы все условия для приема пациентов, проведения вакцинации, диспансеризации», — отметил фельдшер Игорь Арбузов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.