Секретари Совбезов стран СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Секретари СБ стран СНГ возложили цветы к Вечному огню в Александровском саду.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Секретари советов безопасности стран СНГ возложили венок и цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Военнослужащие почетного караула вынесли венок из алых роз, обрамленных еловым лапником, и установили его перед Вечным огнем. Представители делегации под аккомпанемент военного оркестра прошли к постаменту. Преклонив колено, каждый из них возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

В церемонии приняли участие секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, его коллеги из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Туркменистана, Молдавии и руководство СНГ и ОДКБ.

В завершение торжественного мероприятия караул Преображенского полка прошел с торжественным маршем при сопровождении оркестра.

Церемония приурочена к XIII встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ, которая проходит в Москве с 4 по 6 ноября.

