В Волгоградской области нашли опасную молочку

Специалисты Россельхознадзора выявили в Волгоградской области случай производства молочной продукции с удивительными свойствами. Предприниматель из Быковского района смог получить из 210 килограммов коровьего молока сметану, творог и масло, в которых жира оказалось почти на два килограмма больше, чем содержалось в сырье, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорное ведомство.
Этот факт был установлен благодаря анализу данных в электронной системе «Меркурий», которая отслеживает перемещение продукции животного происхождения. Система автоматически подсчитала, что количество жира в готовых продуктах превышает его содержание в начальном объеме молока, что физически невозможно.
Такое несоответствие является нарушением законов о качестве и безопасности пищевых продуктов. Подобные случаи могут указывать на использование в производстве незадекларированных компонентов, например, растительных жиров.
Производственный сертификат на эту партию аннулировали. Предпринимателю вынесли предостережение о недопустимости подобных нарушений. Материалы по этому случаю также направили в областной комитет ветеринарии для дальнейшей проверки.