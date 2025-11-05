В Волгоградской области нашли опасную молочку

Специалисты Россельхознадзора выявили в Волгоградской области случай производства молочной продукции с удивительными свойствами. Предприниматель из Быковского района смог получить из 210 килограммов коровьего молока сметану, творог и масло, в которых жира оказалось почти на два килограмма больше, чем содержалось в сырье, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорное ведомство.