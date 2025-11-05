Ричмонд
Григорий Лепс опубликовал фото из Брестской крепости

Популярный российский певец Григорий Лепс показал фото из Брестской крепости.

Источник: Комсомольская правда

Популярный певец, народный артист России Григорий Лепс опубликовал у себя в соцсетях фото из Брестской крепости.

«Символ мужества, героизма, стойкости и преданности Родине. Вечная память Героям», — подписал фото артист.

Популярный российский певец Григорий Лепс показал фото из Брестской крепости. Фото: соцсети Григория Лепса.

Григорий Лепс опубликовал фото 4 ноября. В этот же день у исполнителя состоялся концерт в Бресте, а в Минске артист выступит 6 и 7 ноября.

Тем временем мы узнали, чем закончился спор между братьями-белорусами Дмитрием и Георгием Колдунами и Сосо Павлиашвили на шоу «Две звезды. Семейный подряд»: «Вы вообще кто? Не перебивай дядю!».

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко объяснила скандальный уход своего тренера с арены во время ее матча: «Я выплеснула на него всю свою злость».