Григорий Лепс опубликовал фото из Брестской крепости

Популярный певец, народный артист России Григорий Лепс опубликовал у себя в соцсетях фото из Брестской крепости.
«Символ мужества, героизма, стойкости и преданности Родине. Вечная память Героям», — подписал фото артист.
Популярный российский певец Григорий Лепс показал фото из Брестской крепости. Фото: соцсети Григория Лепса.
Григорий Лепс опубликовал фото 4 ноября. В этот же день у исполнителя состоялся концерт в Бресте, а в Минске артист выступит 6 и 7 ноября.
