Мужчина притворился паломником, чтобы ввезти в Узбекистан опасные лекарства

Vaib.uz (Узбекистан. 5 ноября). В международном аэропорту Ташкента был пресечён необычный способ контрабанды лекарственных препаратов. Инцидент произошёл в общем зале прилёта, где сотрудники таможни обратили внимание на одного из пассажиров, только что прибывшего рейсом из-за рубежа.

Источник: Vaib.Uz

Мужчина решил воспользоваться обликом паломника, возвращающегося из умры, чтобы без лишних вопросов пройти через «зелёный коридор» вместе со своим объёмным багажом. Однако его нервное поведение насторожило таможенников, поэтому было принято решение о дополнительном досмотре.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина прибыл вовсе не из Саудовской Аравии, а из Дели. Осмотр его дорожных сумок выявил 1798 упаковок лекарственных препаратов различных наименований и видов. Общая стоимость обнаруженных медикаментов превышает 204 миллиона сумов. При этом у пассажира не оказалось ни одного сопроводительного документа, подтверждающего законность ввоза лекарств и их качество.

В настоящее время по данному факту ведётся расследование. Правоохранительные органы выясняют происхождение лекарств и возможные мотивы мужчины, который попытался ввести их на территорию страны, используя образ паломника в надежде избежать проверки.