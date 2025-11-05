Мужчина притворился паломником, чтобы ввезти в Узбекистан опасные лекарства

В ходе проверки выяснилось, что мужчина прибыл вовсе не из Саудовской Аравии, а из Дели. Осмотр его дорожных сумок выявил 1798 упаковок лекарственных препаратов различных наименований и видов. Общая стоимость обнаруженных медикаментов превышает 204 миллиона сумов. При этом у пассажира не оказалось ни одного сопроводительного документа, подтверждающего законность ввоза лекарств и их качество.