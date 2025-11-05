В школе Павловска Воронежской области открыли агротехкласс

Агротехнологический класс открыли в школе города Павловска Воронежской области, сообщили в министерстве труда и занятости населения региона. Создание подобных пространств — одна из задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
В агротехклассе ученики будут изучать робототехнику, GPS-технологии и другие инновационные практики, востребованные в агропромышленном комплексе. Это поможет ребятам в будущем определиться с профессией в сельском хозяйстве.
«Мы уверены, что подобные проекты важны для формирования кадрового потенциала [Павловского. — Прим. ред.] района. Такие инициативы помогают школьникам осознанно подойти к выбору будущей профессии и сделать первые шаги к профессиональным вершинам», — отметила руководитель кадрового центра «Павловский» Наталья Глотова.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.