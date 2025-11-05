В подмосковной Шатуре открыли поликлинику после капремонта

Капитальный ремонт поликлиники провели в Шатуре Московской области, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона. Обновление медицинских учреждений — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Благодаря ремонту здесь оборудованы комфортные зоны ожидания приема врача. Также в поликлинике работают кабинеты выписки рецептов на льготные лекарства и телемедицины. Кроме того, организован отдельный вход для пациентов с симптомами ОРВИ для разделения потоков», — отметил заместитель председателя подмосковного правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Прием в поликлинике ведут врачи-терапевты и узкопрофильные специалисты. Также работает кабинет неотложной помощи. В медучреждении установлены флюорограф, маммограф и аппараты УЗИ.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.