Первый замглавы МИД Узбекистана встретился с российским коллегой в Самарканде

«В рамках 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев провел встречу с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Александром Панкиным. Стороны обсудили приоритетные направления двустороннего и многостороннего сотрудничества Узбекистана и России», — говорится в сообщении.