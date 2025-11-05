Ричмонд
В Сочи перенесли начало отопительного сезона

Отопительный сезон начнется в Сочи с 13 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи перенесли начало отопительного сезона. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.

Отопительный сезон планировали начать 5 ноября. Теперь тепло будет поступать в дома жителей с 13 ноября. Начало сезона перенесли в связи с изменениями в постановлении администрации Сочи.

К отопительному сезону в Сочи подготовили все 84 котельные «Сочитеплоэнерго» и заменили 4982 метра ветхих теплосетей. С 20 октября тепло поступает в предгорные районы курорта и соцобъекты. С 13 ноября все котельные переведут в зимний режим.