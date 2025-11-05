В Детскую школу искусств Лабытнанги на Ямале поступили новые инструменты

Новые музыкальные инструменты поступили в Детскую школу искусств Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в мэрии города.
Учреждение получило пять фортепиано, три скрипки, два кларнета и баян. Все они выпущены российскими производителями. Воспитанники вместе с педагогами уже готовятся к выступлениям с новыми инструментами.
«Мы рады, что наш город — часть этих позитивных изменений! Теперь у наших детей есть еще больше возможностей раскрывать свой потенциал и творить с вдохновением», — отметила глава Приуральского района Марина Трескова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.