Вторая за сутки мощнейшая вспышка случилась на Солнце — что ждать белорусам

На Солнце 5 ноября случилась вторая мощнейшая вспышка — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Вторая за сутки мощнейшая вспышка случилась на Солнце — что ждать белорусам. Подробности сообщили в пресс-службе российской Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Специалисты обращают внимание, что вспышка максимального уровня Х началась 4 ноября примерно в 20.34, а вторая — 5 ноября около 01.01. Интервал между вспышками на Солнце составил примерно 4,5 часа. Ученые уточняют, что факт формирования Солнцем двух X вспышек подряд является довольно редким.

Тем временем «Минскэнерго» предупредило минчан про зеленый цвет горячей воды из-под крана.

Кстати, мы узнали, что произошло после драматичной победы Арины Соболенко над американкой Джессикой Пегулой в Эр-Рияде: «Буду бить изо всех сил».

А еще Минфин США официально снял санкции с авиакомпании «Белавиа».