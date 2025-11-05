Вторая за сутки мощнейшая вспышка случилась на Солнце — что ждать белорусам. Подробности сообщили в пресс-службе российской Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Специалисты обращают внимание, что вспышка максимального уровня Х началась 4 ноября примерно в 20.34, а вторая — 5 ноября около 01.01. Интервал между вспышками на Солнце составил примерно 4,5 часа. Ученые уточняют, что факт формирования Солнцем двух X вспышек подряд является довольно редким.
Тем временем «Минскэнерго» предупредило минчан про зеленый цвет горячей воды из-под крана.
Кстати, мы узнали, что произошло после драматичной победы Арины Соболенко над американкой Джессикой Пегулой в Эр-Рияде: «Буду бить изо всех сил».
А еще Минфин США официально снял санкции с авиакомпании «Белавиа».