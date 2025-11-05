Теплая осень продлила глухарям время сбора жизненно важных камней

Аномально теплая погода в Омской области позволила глухарям продолжить сбор гастролитов — мелких камней, необходимых для переваривания пищи. 5 ноября в БУ «Управление по охране животного мира» рассказали, что в «каменный сезон» птицы ищут на лесных тропинках и галечниках прочные камешки размером в несколько мм.
Проглоченные твердые минеральные обломки попадают в мускулистый отдел желудка глухаря. Там они работают как жернова. Это позволяет животному перетирать жесткую хвойную пищу, которая служит основным кормом в зимний период. К наступлению холодов птица может собрать до тысячи гастролитов, от правильного выбора которых зависит ее выживание.
Теплая осень без снега дает глухарям дополнительное время для поиска оптимальных по размеру и прочности камней. Недостаток гастролитов является одной из основных причин гибели этих птиц зимой.
Ранее «КП Омск» сообщила, что на пригородной трассе в ДТП с большегрузом погибли двое человек.