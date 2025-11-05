Теплая осень продлила глухарям время сбора жизненно важных камней

Проглоченные твердые минеральные обломки попадают в мускулистый отдел желудка глухаря. Там они работают как жернова. Это позволяет животному перетирать жесткую хвойную пищу, которая служит основным кормом в зимний период. К наступлению холодов птица может собрать до тысячи гастролитов, от правильного выбора которых зависит ее выживание.