Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теплая осень продлила глухарям время сбора жизненно важных камней

Птицы используют гастролиты для перетирания жесткой хвойной пищи зимой.

Источник: Комсомольская правда

Аномально теплая погода в Омской области позволила глухарям продолжить сбор гастролитов — мелких камней, необходимых для переваривания пищи. 5 ноября в БУ «Управление по охране животного мира» рассказали, что в «каменный сезон» птицы ищут на лесных тропинках и галечниках прочные камешки размером в несколько мм.

Проглоченные твердые минеральные обломки попадают в мускулистый отдел желудка глухаря. Там они работают как жернова. Это позволяет животному перетирать жесткую хвойную пищу, которая служит основным кормом в зимний период. К наступлению холодов птица может собрать до тысячи гастролитов, от правильного выбора которых зависит ее выживание.

Теплая осень без снега дает глухарям дополнительное время для поиска оптимальных по размеру и прочности камней. Недостаток гастролитов является одной из основных причин гибели этих птиц зимой.

Ранее «КП Омск» сообщила, что на пригородной трассе в ДТП с большегрузом погибли двое человек.