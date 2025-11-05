На Солнце прогнозируется высокая вспышечная активность

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Вспышечная активность на Солнце будет варьироваться от высокой до очень высокой в среду. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
«Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — слабо возмущенная. Вспышечная активность — в диапазоне от высокой до очень высокой с ограниченными рисками для Земли», — говорится в сообщении.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.