В Иркутской области планируют ввести запрет на принуждение женщин к абортам

Беременные решаются на аборт из-за финансовых трудностей и проблем с жильем.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области планируют ввести запрет на принуждение женщин к абортам. Такую инициативу хотят рассмотреть на заседании комитета Законодательного собрания по здравоохранению и социальной защите. Информация об этом опубликована на сайте «Электронного парламента».

— Причины, по которым женщины решаются на аборт, включают в себя материальные трудности, проблемы с жильем и психологическое давление, — говорится в пояснительной записке.

Склонением к аборту считается принуждение женщины к прерыванию беременности путем использования служебного положения для оказания давления, в том числе через угрозы.

