В Иркутской области планируют ввести запрет на принуждение женщин к абортам. Такую инициативу хотят рассмотреть на заседании комитета Законодательного собрания по здравоохранению и социальной защите. Информация об этом опубликована на сайте «Электронного парламента».
— Причины, по которым женщины решаются на аборт, включают в себя материальные трудности, проблемы с жильем и психологическое давление, — говорится в пояснительной записке.
Склонением к аборту считается принуждение женщины к прерыванию беременности путем использования служебного положения для оказания давления, в том числе через угрозы.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что убийца Сэсэг Буиновой и Стаса Норбоева из Бурятии скрывался в столице Приангарья.