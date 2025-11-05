Ричмонд
В Холмском округе Новгородской области отремонтировали 2 моста

Там заменили пролетные строения и уложили новый асфальт.

Мосты через реки Холынью и Крутовку в Холмском округе Новгородской области отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Протяженность сооружения, проходящего через Холынью, составляет 48 м. Оно расположено на 6 км автодороги Большие Боры — Косорово — Святогорша и соединяет 8 населенных пунктов. Там заменили пролетные строения и опоры, оборудовали систему водоотвода, установили новые перильное и барьерное ограждения и уложили асфальт.

Мост через Крутовку находится на 5 км автодороги Каменка — Тухомичи — Большое Ельно. Его длина составляет 39 м. Там провели аналогичные работы, что и на переправе через Холынью.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.