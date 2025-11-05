Полиция обеспечила омичам безопасность в День народного единства

Всего в России накануне состоялись почти 1,5 тысяч активностей, в них поучаствовали более 577 тысяч человек. Для контроля за общественным порядком задействовали 8,3 тысячи полицейских, которые несли службу в усиленном режиме. Им помогали представители Росгвардии, частных охранных организаций и правоохранительных общественных объединений. На площадках проведения концертов и фестивалей организовали временные посты и спецмаршруты патрулирования.