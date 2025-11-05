Полиция обеспечила омичам безопасность в День народного единства

4 ноября в День народного единства, сотрудники полиции обеспечили правопорядок на всех праздничных мероприятиях. Итоги работы озвучили в УМВД России по Омской области.
Всего в России накануне состоялись почти 1,5 тысяч активностей, в них поучаствовали более 577 тысяч человек. Для контроля за общественным порядком задействовали 8,3 тысячи полицейских, которые несли службу в усиленном режиме. Им помогали представители Росгвардии, частных охранных организаций и правоохранительных общественных объединений. На площадках проведения концертов и фестивалей организовали временные посты и спецмаршруты патрулирования.
Особое внимание уделили охране правопорядка в местах массового скопления людей — на центральных площадях, в парках и пешеходных зонах. Меры безопасности усилили с помощью техсредств, включая системы видеонаблюдения. Нарушений общественного порядка не зафиксировали.
Ранее «КП Омск» сообщила, что в регионе зафиксировали рост заболеваемости гриппом А/Н3N2.