Развитие страны зависит от открытости судебной системы, заявил Краснов

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поздравил коллег с Днем работника суда, сообщили в пресс-службе суда.
«От эффективности, доступности и открытости судебной системы напрямую зависит устойчивое развитие страны и общества. Защита как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц — это важнейшая задача, которая требует максимальной вовлеченности и преданности делу», — сказал Краснов.
Он добавил, что судьи и работники аппаратов обеспечивают социальную ориентированность правосудия — это ежедневный кропотливый труд, крайне ответственный и сложный. Председатель Верховного суда пожелал им дальнейшей продуктивной работы, направленной на повышение доверия и уважения к судебной системе.
День работника суда отмечается 5 ноября, это первый год, когда его празднуют в России.
Правительство учредило новый профессиональный праздник в конце октября. Отмечается, что инициатива установления праздничной даты ранее была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным, к которому обратился председатель Верховного суда Игорь Краснов.
Празднование приурочено к дате издания указа императора Петра I «О форме суда» 1723 года. Документ установил порядок рассмотрения дел судами и определил, что гражданские дела и большая часть уголовных дел рассматриваются при непосредственном участии обеих сторон. Кроме того, предусматривались положения о действиях суда по вызову истца или ответчика, а также о праве суда применять к сторонам меры принуждения, например, в виде ареста.