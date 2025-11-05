Два кафе в Кольцово оштрафовали за продукты неизвестного происхождения

В ходе проверки транспортный прокурор установил, что в двух кафе продавали продукцию без информации об изготовителе, составе и сроках годности. Также были обнаружены несоблюдение условий хранения продукции, отсутствие маркировки и несвоевременная уборка.
Руководителям кафе внесли предписания об устранении нарушений, юрлица привлекли к административной ответственности по ст. 6.6 и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, а некачественная продукция была утилизирована.
Ранее Сургутская транспортная прокуратура обнаружила в продаже в аэропортах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) просроченные продукты и воду в бутылках без маркировки.