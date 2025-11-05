Ричмонд
В Ростовской области начала восстанавливаться численность осетровых

Донские ученые отметили рост популяции осетровых.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области зафиксировали увеличение численности осетровых, популяция рыбы восстанавливается. Об этом рассказали в Азовском филиале ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»).

Исследователи отмечают, что «осетр и севрюга весной уже заходят в реку Дон, фиксируются подходы краснокнижной стерляди». В частности, запас русского осетра «вырос практически с нулевой отметки в 2011—2013 годах до 3 тысяч тонн в 2024 году».

К такому результату привели специальные меры: от успешной работы по искусственному воспроизводству и увеличению объемов выпуска молоди до усиления условий охраны водных биоресурсов и сохранения ограничений на добычу отдельных видов рыбы.

