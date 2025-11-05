В Самарской области запретили кормить бездомных животных на набережных

В конце октября 2025 года Самарская губернская дума одобрила поправки в закон об обращении с животными на территории региона. Теперь владелец домашнего животного обязан зарегистрировать питомца и соблюдать норму содержания допустимого числа животных. Кроме того, собственники зданий, гаражей, а также председатели садоводческих и огороднических товариществ и застройщики обязаны стерилизовать животных. В числе прочего в регионе запретили регулярный прикорм одного и того же бездомного животного (два или более раз) одним и тем же лицом в пределах одной или нескольких территорий.