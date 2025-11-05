На реке Каменке в Суздале обновили плотину

Капитальный ремонт плотины на реке Каменке в Суздале провели при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора Владимирской области.
«[Плотина] имеет для города важное значение, так как располагается в туристической зоне, недалеко от центра и основных достопримечательностей города, который входит в Золотое кольцо России. Благодаря капитальному ремонту гидротехнического сооружения будет обеспечена защита от наводнений… и будет дан толчок дальнейшему развитию туристического кластера на прилегающих территориях», — подчеркнула руководитель Федерального агентства водных ресурсов Наталия Сологуб.
Плотину построили в 1974 году. Ее железобетонные конструкции обветшали, из-за чего под угрозой затопления находились жилые дома, дорога, два моста и линии электропередачи.
«Капитальный ремонт гидротехнического сооружения производился в течение двух лет. Были выполнены работы по двум устоям — их полностью разобрали и заново отлили. Также были отремонтированы подпорная стенка, вход и выход из гидротехнического сооружения, заменена запорная арматура. Теперь плотина выполняет свой функционал в полном объеме. Работы выполнены досрочно», — сказал министр природопользования и экологии Владимирской области Юрий Самодуров.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.