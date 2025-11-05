На реке Каменке в Суздале обновили плотину

«[Плотина] имеет для города важное значение, так как располагается в туристической зоне, недалеко от центра и основных достопримечательностей города, который входит в Золотое кольцо России. Благодаря капитальному ремонту гидротехнического сооружения будет обеспечена защита от наводнений… и будет дан толчок дальнейшему развитию туристического кластера на прилегающих территориях», — подчеркнула руководитель Федерального агентства водных ресурсов Наталия Сологуб.