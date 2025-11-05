Омский стоматолог дала советы по уходу за полостью рта в пожилом возрасте

5 ноября стоматолог-терапевт омской ГСП № 2 Ксения Зарипова рассказала, как пожилым людям ухаживать за зубами и деснами. Врач подчеркнула необходимость особенно тщательной гигиены полости рта с использованием зубной нити, специального ополаскивателя и ирригатора.
Специалист порекомендовала жителям региона выбрать фторосодержащую зубную пасту. С возрастом может повыситься чувствительность зубов из-за обнажения участков, не защищенных эмалью. В таком случае важно подобрать специальную пасту для чувствительных зубов. При первых признаках чрезмерной сухости во рту следует оперативно обратиться к специалисту, сообщив о принимаемых лекарствах и хронических заболеваниях.
«Не забывайте о регулярных осмотрах у стоматолога. В пожилом возрасте зубы и десны особенно уязвимы для различных заболеваний, а бороться с такими проблемами всегда лучше на ранней стадии», — отметила Ксения Зарипова.
Она отдельно подчеркнула, что рацион питания пенсионеров должен содержать все необходимые витамины и минералы.
Ранее «КП Омск» сообщила о росте уровня заболеваемости гриппом А/Н3N2.