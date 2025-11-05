Ричмонд
В Иркутской области открыли новое здание для проведения автоэкспертизы

Объект построен специально под работы экспертов-криминалистов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области открыли новое здание для проведения автоэкспертизы.

Благодаря специализированному помещению, полицейские смогут быстрее проводить экспертизы, а значит, и оперативнее возвращать машины их владельцам. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— Объект построен специально для работы экспертов-криминалистов. Ангар площадью более 500 квадратных метров оснащен четырьмя подъемными воротами для въезда большегрузов и автобусов, системой вентиляции, кабинетами и местами хранения вещественных доказательств, — пояснили в ведомстве.

В течение 10 месяцев этого года криминалисты провели более 800 автотехнических экспертиз. Результаты этих работ были использованы для выяснения обстоятельств ДТП и обнаружения автомобилей с поддельными VIN-номерами.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутском районе агрессивные собаки нападают на животных и пугают людей.