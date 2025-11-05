В Иркутской области открыли новое здание для проведения автоэкспертизы.
Благодаря специализированному помещению, полицейские смогут быстрее проводить экспертизы, а значит, и оперативнее возвращать машины их владельцам. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
— Объект построен специально для работы экспертов-криминалистов. Ангар площадью более 500 квадратных метров оснащен четырьмя подъемными воротами для въезда большегрузов и автобусов, системой вентиляции, кабинетами и местами хранения вещественных доказательств, — пояснили в ведомстве.
В течение 10 месяцев этого года криминалисты провели более 800 автотехнических экспертиз. Результаты этих работ были использованы для выяснения обстоятельств ДТП и обнаружения автомобилей с поддельными VIN-номерами.
