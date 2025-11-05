Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БЖД предупредила белорусов, что поезд Калининград — Москва едет с задержкой

БЖД: поезд Калининград — Москва следует с задержкой 3 часа 30 минут.

Источник: Комсомольская правда

БЖД предупредила белорусов, что поезд Калининград — Москва едет с задержкой. Подробности рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги.

По информации пресс-службы, 5 ноября, в среду, поезд № 148, следующий по маршруту Калининград — Москва, который проезжает через Беларусь, и выехавший 4 ноября, следует с задержкой по техническим причинам. Ориентировочная задержка составляет 3 часа 30 минут. Более подробную информацию белорусы могут узнать по номеру 105.

Ранее крупный банк Беларуси сделал заявление о работе после попадания под санкции ЕС.

Тем временем Минфин объявил новые цены на скупку у белорусов золота, серебра и платины.

Кроме того, Григорий Лепс опубликовал фото из Брестской крепости.