БЖД предупредила белорусов, что поезд Калининград — Москва едет с задержкой

По информации пресс-службы, 5 ноября, в среду, поезд № 148, следующий по маршруту Калининград — Москва, который проезжает через Беларусь, и выехавший 4 ноября, следует с задержкой по техническим причинам. Ориентировочная задержка составляет 3 часа 30 минут. Более подробную информацию белорусы могут узнать по номеру 105.