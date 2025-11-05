Краснодар получил 15 новых трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Односекционные вагоны доставили в Западное трамвайное депо.
Трамваи собирали на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области. После пусконаладочных работ на линию вышли 13 составов.
Каждый вагон рассчитан на 31 посадочное место. В трамваях установлены система кондиционирования, информационная мультимедийная система, широкие двери со светодиодной подсветкой. Для зарядки телефонов оборудованы USB-розетки.
Напомним, в конце лета в Краснодаре вышли на линию 20 новых трамваев. Вагоны начали курсировать на маршрутах № 2, 3, 15 и 21. До конца 2025 года Краснодар получит еще 15 новых трамваев.
В 2024 году в Краснодар доставили 40 новых вагонов и 83 автобуса. Кроме того, краевой центр получил семь новых электробусов производства «Белкоммунмаш» и четыре зарядные станции к транспорту.