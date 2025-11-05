Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Краснодар получил 15 новых трамваев

В трамвайный парк Краснодара доставили 15 новых односекционных вагонов.

Источник: Комсомольская правда

Краснодар получил 15 новых трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Односекционные вагоны доставили в Западное трамвайное депо.

Трамваи собирали на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области. После пусконаладочных работ на линию вышли 13 составов.

Каждый вагон рассчитан на 31 посадочное место. В трамваях установлены система кондиционирования, информационная мультимедийная система, широкие двери со светодиодной подсветкой. Для зарядки телефонов оборудованы USB-розетки.

Напомним, в конце лета в Краснодаре вышли на линию 20 новых трамваев. Вагоны начали курсировать на маршрутах № 2, 3, 15 и 21. До конца 2025 года Краснодар получит еще 15 новых трамваев.

В 2024 году в Краснодар доставили 40 новых вагонов и 83 автобуса. Кроме того, краевой центр получил семь новых электробусов производства «Белкоммунмаш» и четыре зарядные станции к транспорту.