В городе Андреаполе Тверской области открыли Дом Юнармии

Торжественное открытие Дома Юнармии состоялось в школе № 3 города Андреаполя Тверской области, сообщили в аппарате правительства региона. Создание пространств для подрастающего поколения — одна из задач нацпроекта «Молодежь и дети».
В Доме Юнармии ребята будут изучать основы военной подготовки и совершенствовать знания по оказанию первой помощи. Во время церемонии открытия школьники приняли участие в мастер-классах по строевой подготовке, порядку надевания общевойскового защитного комплекта и управлению беспилотниками. Также они отрабатывали приемы самообороны.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.