Новая улица в районе Студгородка в Иркутске будет носить имя Леонида Гайдая. Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, улица будет обозначена рядом с домом № 81/24 на улице Лермонтова по направлению к Ангаре. В этом районе планируют построить кампус для студентов.
— Имя советского кинорежиссера редко связывают с нашим городом. Свое детство Леонид Гайдай провел именно здесь, в предместье Глазково. Наша общая задача — помнить свою историю и чтить уроженцев и жителей Иркутска, — прокомментировал мэр города Руслан Болотов.
В администрацию поступали различные предложения от жителей и организаций, которые хотели назвать улицу в честь выдающегося уроженца областного центра. Также был вариант переименовать улицу 4-я Железнодорожная, однако горожане в ходе голосования предпочли другой вариант.