Новая улица в районе Студгородка в Иркутске будет носить имя Леонида Гайдая. Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, улица будет обозначена рядом с домом № 81/24 на улице Лермонтова по направлению к Ангаре. В этом районе планируют построить кампус для студентов.