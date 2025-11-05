46 домов остались без отопления из-за дефекта теплотрассы в Новочеркасске

Сегодня, 5 ноября, часть жителей Новочеркасска временно остались без отопления из-за аварийного ремонта. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
— В связи с обнаружением дефекта теплотрассы в районе микрорайона Молодежный прекращено теплоснабжение 46 многоквартирных домов, — прокомментировала Антонина Пшеничная.
Восстановительные работы выполняют специалисты ООО «Сириус». Ориентировочный срок подключения теплоснабжения — до 20 часов 5 ноября.
