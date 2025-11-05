Прокуроры изъяли чернобурую лисицу, содержавшуюся в квартире в Москве

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Прокуроры изъяли у москвичей чернобурую лисицу, содержание которой в домашних условиях является нарушением законодательства, сообщает столичная прокуратура.
«Неравнодушный житель дома на улице Викторенко сигнализировал нам о содержании в одной из квартир дикого животного… Савеловская межрайонная прокуратура установила, что в квартире содержится чернобурая лиса. Хозяева гуляли с животным на поводке, прямо во дворе дома, где играли дети. Помимо лиса, хозяева завели еще и 15 кур, двух петухов, а также держат в квартире двух собак», — говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что содержание дикого животного в домашних условиях противоречит требованиям закона, поэтому трехгодовалый чернобурый лис по кличке Нильс был передан для реабилитации и дальнейшего содержания в Московский зоопарк.
Прокурорская проверка продолжается.