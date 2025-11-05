Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуроры изъяли чернобурую лисицу, содержавшуюся в квартире в Москве

Прокуратура изъяла из квартиры в Москве чернобурую лисицу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Прокуроры изъяли у москвичей чернобурую лисицу, содержание которой в домашних условиях является нарушением законодательства, сообщает столичная прокуратура.

«Неравнодушный житель дома на улице Викторенко сигнализировал нам о содержании в одной из квартир дикого животного… Савеловская межрайонная прокуратура установила, что в квартире содержится чернобурая лиса. Хозяева гуляли с животным на поводке, прямо во дворе дома, где играли дети. Помимо лиса, хозяева завели еще и 15 кур, двух петухов, а также держат в квартире двух собак», — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что содержание дикого животного в домашних условиях противоречит требованиям закона, поэтому трехгодовалый чернобурый лис по кличке Нильс был передан для реабилитации и дальнейшего содержания в Московский зоопарк.

Прокурорская проверка продолжается.