Мимо Земли пройдут два крупных выброса плазмы

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Два крупных выброса плазмы, в том числе от вспышки высочайшего класса — Х, произошедшей 4 ноября, пройдут мимо Земли. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
«Оба больших выброса плазмы, первый, наблюдавшийся 3 ноября, и второй, главный, от вчерашней вспышки X1.8, согласно результатам моделирования, проходят мимо Земли», — говорится в сообщении.
Как уточняется в сообщении, в обоих случаях вещество отклонено от направления на Землю примерно на 50−60 градусов. «Можно заметить, что последнее из облаков, сформированное во время вчерашней вспышки X1.8, пройдет совсем близко и с некоторой вероятностью даже заденет планету краем через трое суток, но даже в этом случае последствия будут минимальные», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для вспышки Х1.2, которая произошла в ночь на 5 ноября, расчеты не приводились. Поскольку событие произошло на обратной стороне Солнца, то повлиять на Землю оно не могло.