Мимо Земли пройдут два крупных выброса плазмы

Как уточняется в сообщении, в обоих случаях вещество отклонено от направления на Землю примерно на 50−60 градусов. «Можно заметить, что последнее из облаков, сформированное во время вчерашней вспышки X1.8, пройдет совсем близко и с некоторой вероятностью даже заденет планету краем через трое суток, но даже в этом случае последствия будут минимальные», — говорится в сообщении.