Минздрав: один из пострадавших на «Беларуськалии» переведен из реанимации

В ведомстве уточнили, что состояние одного из четырех пострадавших во время ЧП на «Беларуськалии» 31 октября (подробнее мы писали здесь), позволило врачам минской больницы скорой медицинской помощи перевести его в ожоговое отделение из реанимации.