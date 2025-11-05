Ричмонд
Минздрав: один из пострадавших на «Беларуськалии» переведен из реанимации

Минздрав сообщил, что одного из пострадавших на «Беларуськалии» перевели в отделение из реанимации.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав сообщил, что один из пострадавших на «Беларуськалии» переведен из реанимации. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что состояние одного из четырех пострадавших во время ЧП на «Беларуськалии» 31 октября (подробнее мы писали здесь), позволило врачам минской больницы скорой медицинской помощи перевести его в ожоговое отделение из реанимации.

«На утро 5 ноября состояние еще трех пациентов, все так же оценивается как стабильно тяжелое», — сообщили в Минздраве.

И отметили, что двое пострадавших по причине тяжелой ингаляционной травмы все еще подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Двое пациентов готовятся к операциям. В пресс-службе уточнили: 6 ноября им будут проводить хирургическую обработку ран, а также этапное удаление поврежденных тканей.

