Кто снимает квартиры за полмиллиона?

Потом появилась доступная ипотека. Ну как доступная? Мы-то думали, что это все равно кошмар и обдиралово, оскорбление честных трудящихся, оскал капитализма и вот это вот все. Тем более, эта ипотека тоже, помнится, дала жару, взвинтив цены за метры до каких-то неприличных значений. Когда я искала себе квартиру, цены в объявлениях менялись каждый день. Как же я психовала! Проклинала все на свете. Конечно, в бюджет я в итоге не вписалась, платеж оказался выше приемлемого для меня тогда, но я все равно, зажмурившись и перекрестившись, влезла в эту авантюру. Прошло пять лет, и я понимаю: да прекрасное было время! А теперь что? Теперь ждать нового просветления.